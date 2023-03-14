86 طنا أغذية سعودية لتخفيف آلام متضرري الزلزال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصلت الطائرة الإغاثية السعودية الـ16 إلى مطار غازي عنتاب في جمهورية تركيا أمس، تحمل على متنها 86 طنا و19 كجم من المواد الإيوائية وتأتي الطائرة ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، وتجسيدا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة. ماذا تحمل الطائرة؟





1,700 خيمة



10,800 حقيبة شتوية



2,520 فرشة نوم



1,800 بطانية



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