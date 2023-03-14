الكويت تبحث ترسيم حدودها مع إيران

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقدت اللجنة القانونية المشتركة بين الكويت وإيران أعمالها في العاصمة الإيرانية طهران. وبحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، فإن نائب وزير الخارجية الكويتي منصور العتيبي ترأس الجانب الكويتي، في حين ترأس الجانب الإيراني نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية رضا نجفي. وتم خلال الاجتماع بحث مسألة ترسيم الحدود البحرية بين دولة الكويت وإيران، والتأكيد على ضرورة حسم هذا الأمر بالشكل الذي يتوافق مع قواعد القانون الدولي.

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