شكرا لقرائتكم خبر تحرك يمني لوقف كارثة خزان صافر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شدد رئيس الحكومة اليمنية الشرعية معين عبدالملك على ضرورة البدء بتنفيذ خطة تفريغ خزان صافر النفطي دون تأخير، لتفادي الكارثة البيئية والإنسانية التي يشكلها الخزان في حال أي تسرب.

وبحث رئيس الوزراء أمس، في العاصمة الموقتة عدن، مع المنسق المقيم للأنشطة التنفيذية ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة لدى اليمن ديفيد غريسلي، جهود تفريغ الناقلة صافر وزيادة التدخلات الإنسانية في ثلاث محافظات يمنية، وأطلع المسؤول الأممي، على توقيع الأمم المتحدة اتفاقية لتأمين شراء ناقلة نفط بديلة لتفريغ خزان صافر النفطي، والخطة الزمنية المتوقعة لبدء التنفيذ، حيث من المقرر أن تصل الناقلة البديلة في أوائل مايو المقبل.

كما ناقش الجانبان وفقا لوكالة سبأ القضايا المتصلة بالوضع الإنساني في اليمن والتعاون والتنسيق القائم بين الحكومة والأمم المتحدة لتفعيل وزيادة العمل الإغاثي والتنموي، خاصة في شبوة وتعز والمكلا (حضرموت)، وتحديد المشاريع ذات الأولوية، إضافة الى التسهيلات الحكومية المقدمة لتسهيل أداء شركاء العمل الإنساني في مختلف مناطق اليمن.

من جهة أخرى تتواصل لليوم الرابع جولة المفاوضات الجديدة بشأن تبادل الأسرى والمحتجزين التي ترعاها الأمم المتحدة بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بين وفد الحكومة الشرعية ووفد جماعة الحوثي في العاصمة السويسرية جنيف.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، «إن إنجاز تقدم حقيقي في ملف الأسرى والمختطفين على قاعدة «الكل مقابل الكل» التي نص عليها اتفاق ستوكهولم، اختبار حقيقي لجدية ميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران في المضي نحو التهدئة وإحلال السلام.

وأوضح أن جماعة الحوثي تواصل للعام الثامن على التوالي، اعتقال الآلاف من السياسيين والإعلاميين والصحفيين والمدنيين المناهضين لانقلابها، بعد أن اختطفتهم من منازلهم ومقار أعمالهم والشوارع ونقاط التفتيش، وأخفتهم قسريا ومارست بحقهم صنوف التعذيب النفسي والجسدي، رافضة استبدالهم بعناصرها الذين وقعوا أسرى في جبهات القتال.

من جهة أخرى قتل تسعة بينهم 3 جنود وستة من المهاجمين المنتمين لتنظيم القاعدة الإرهابي في نقطة عسكرية أمنية بمديرية عسيلان بمحافظة شبوة إثر هجوم مسلح شنته العناصر الإرهابية فجر أمس، وهاجم مسلحون من التنظيم وفقا لموقع عدن الغد نقطة أمنية تابعة للواء الخامس دفاع شبوة.

وتمكن أفراد النقطة من قتل 6 من المهاجمين. وفي سياق آخر قصفت جماعة الحوثي بالطيران المسير إحدى العيادات الطبية في منطقة حجر شمال غربي الضالع.

وقال مصدر محلي إن مسيرة حوثية قصفت العيادة الطبية، مما تسبب في تدمير شبه كلي للأجهزة والمعدات الطبية الخاصة بالعيادة، وإلحاق أضرار مختلفة بغرف المبنى.

كما أصيب مدني بجروح خطرة، تزامنا مع استهداف سيارة مدنية كانت تتواجد في ذات المنطقة، وتدميرها بالكامل.

مشاهدات يمنية:

