الجيش الروسي يتبرأ من ضرب الطائرة الأمريكية

الشارقة - اميمة ياسر - قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء 14 مارس، إن طائراتها المقاتلة لم تتلامس مع المسيرة الأمريكية التي تحطمت في وقت سابق من اليوم في البحر الأسود، بحسب ما أفادت وكالة تاس الروسية.

وأشارت روسيا الى ان المسيرة الأمريكية تحطمت بسبب "مناورة حادة".

وكان قد أعلن الجيش الأمريكي، أن مقاتلة روسية من طراز Su-27 قد اصطدمت بمسيرة أمريكية، فوق البحر الأسود، وهي منطقة يراقبها الناتو عن كثب منذ إندلاع الحرب في أوكرانيا.

وأشار الجنرال جيمس هيكر، قائد سلاح الجو الأميركي في أوروبا وإفريقيا، ان مسيرة من طراز MQ-9 كانت تقوم بعمليات روتينية في المجال الجوي الدولي عندما اعترضتها طائرة روسية وضربتها، مما أدى إلى تحطمها وفقدانها، مؤكدا أن هذا العمل "الخطير وغير المهني كاد أن يتسبب في تحطم الطائرتين ".