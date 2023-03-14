عاصفة تغلق المدارس وتقطع الكهرباء في أمريكا

أدى بدء عاصفة شتوية مصحوبة بثلوج كثيفة ورطبة إلى إغلاق مئات المدارس وإلغاء الرحلات الجوية وانقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف في أجزاء من الشمال الشرقي، شمل مسار العاصفة أجزاء من نيو إنجلاند، شمال نيويورك، وشمال شرقي بنسلفانيا وشمال نيو جيرسي.

اختلافات كبيرة

وقال حاكم ولاية كونيتيكت، نيد لامونت، الذي أمر بإغلاق جميع مباني مكاتب الولاية التنفيذية، «ستكون هناك اختلافات كبيرة في كميات تساقط الثلوج اعتمادًا على مكان وجودك». «قد تتلقى بعض المدن إجماليًا كمية كبيره من تساقط الثلوج، في حين أن البعض الآخر قد يتلقى جزءًا بسيطًا من هذه الكمية أو ربما حتى المطر فقط».

وجاءت العاصفة في الشمال الشرقي في الوقت الذي

استمرت فيه كاليفورنيا في مواجهة طقس قاس. وهرعت أطقم العمل هناك لإصلاح كسر السدود على نهر في الساحل الأوسط لولاية كاليفورنيا وظهرت مخاوف من احتمالات أن يغرق الأراضي الزراعية في الولاية. إلغاء الرحلات

وتم إلغاء أكثر من 400 رحلة جوية من أو إلى أو داخل الولايات المتحدة، حيث شهدت مطارات منطقة بوسطن ونيويورك أكبر عدد من الرحلات الجوية، وفقًا لموقع FlightAware لتتبع الرحلات الجوية.

قطع الكهرباء

وتسببت الثلوج الرطبة الكثيفة في قطع فروع الأشجار وخطوط الكهرباء المتساقطة في جميع أنحاء منطقة العاصمة بنيويورك مع انقطاع التيار الكهربائي الذي يضرب المنازل والشركات في منطقة ألباني.

وقال عالم الأرصاد أندرو أوريسون من مكتب خدمات الطقس في كوليدج بارك بولاية ماريلاند إن إجماليات تساقط الثلوج ستكون من بين أعلى المعدلات في الموسم.

تحذير السلطات

وبينما تتساقط الثلوج على المرتفعات، حذرت السلطات السكان في المناطق الساحلية من احتمال حدوث فيضانات بسبب الأمطار الغزيرة. وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في نيويورك إن هبوب الرياح قد تصل إلى 50 ميلاً في الساعة (80 كم / ساعة) عبر لونغ آيلاند وولاية كونيتيكت السفلى.

تأجيل الانتخابات

وكان المطر يتحول إلى ثلوج عبر أجزاء من نيو إنجلاند مع التقاط الرياح وانقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء المنطقة.

وفي نيو هامبشاير، كان يوم الانتخابات لأصحاب المناصب في المدينة، لكن أكثر من 70 مجتمعًا أجلوا التصويت بسبب العاصفة. وفي ولاية كونيتيكت، تم إغلاق مكاتب ومحاكم حكومة الولاية.