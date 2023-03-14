أمر تنفيذي لتعزيز عمليات التحقق من خلفية السلاح

سعى الرئيس الأمريكي جو بايدن، في خطوة للحد من العنف المتطرف وذلك بالتوقيع على أمر تنفيذي يهدف إلى زيادة عدد عمليات التحقق، من الخلفية لشراء الأسلحة، وتعزيز تخزين أفضل وأكثر أمانًا للأسلحة النارية، وضمان حصول وكالات إنفاذ القانون الأمريكية، على أقصى استفادة من تم سن قانون مراقبة الأسلحة من الحزبين في الصيف الماضي.

أسلحة هجومية

ويعتزم الرئيس الديمقراطي التطرق إلى جهوده الأخيرة، للحد من العنف المسلح في خطاب ألقاه من مونتيري بارك، كاليفورنيا.

وازدادت قوة خطاب بايدن حول الأسلحة - فهو يدعو بشكل روتيني إلى حظر ما يسمى بالأسلحة الهجومية في خطاباته - ولم يدفع الديمقراطيون مثل هذه المنصة الصوتية للسيطرة على الأسلحة، حتى أثناء إدارة أوباما، عندما كان بايدن نائبًا للرئيس. لكن بايدن شجعته الانتخابات النصفية ومن المتوقع أن يواصل الضغط من أجل تغييرات قوية مع تقدمه نحو 2024، كما يقول مساعدوه.

تشريع حزبي

وقال بايدن في خطابه أمام الكونجرس «حان الوقت لحظر الأسلحة الهجومية بشكل نهائي».

لكن سلطة الرئيس محدودة لتتجاوز التشريع الحزبي، الذي أقره الكونجرس الصيف الماضي، وهو القانون الأكثر شمولاً بشأن عنف السلاح منذ عقود.

وجاء ذلك في أعقاب مقتل 10 متسوقين في العام الماضي في بافالو، نيويورك، ومتجر بقالة، و19 طالبًا واثنين من المدرسين في مدرسة ابتدائية في أوفالدي، تكساس.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير «لقد أودت أعمال العنف المسلح بحياة عدد كبير من الناس، لكنه يعتقد أننا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد. ستسمعه يدعو الكونجرس لاتخاذ إجراءات وعدم التوقف... إننا بحاجة إلى الاستمرار».

سوف يفوض بايدن أن تعمل حكومته على خطة لتحسين هيكلة الحكومة، لدعم المجتمعات التي تعاني من عنف السلاح.

وستدعو الخطة النائب العام ميريك جارلاند إلى دعم القواعد، الخاصة بتجار الأسلحة المرخصين فيدراليًا، حتى يعلموا أنهم مطالبون بإجراء فحوصات خلفية كجزء من الترخيص.

إصدار تقرير

وسيطلب الرئيس من لجنة التجارة الفيدرالية إصدار تقرير عام، يحلل كيفية تسويق مصنعي الأسلحة للقصر واستخدام الصور العسكرية للتسويق لعامة الناس. وينظر المدافعون عن مراقبة الأسلحة إلى مشروع القانون، والمعروف باسم قانون المجتمعات الأكثر أمانًا، على أنه بداية جيدة ولكنه لا يذهب بعيدًا بما فيه الكفاية. بعد توقيع القانون، وقع 11 حادث إطلاق نار جماعي آخر، وفقًا لقاعدة بيانات عمليات القتل الجماعي منذ عام 2006، التي تحتفظ بها أسوشيتدبرس ويو إس إيه توداي وجامعة نورث إيسترن.

ولا تشمل عمليات القتل هذه، عمليات إطلاق النار التي قُتل فيها أقل من أربعة أشخاص - كما يتزايد عنف السلاح في جميع أنحاء البلاد.