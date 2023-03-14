هل ستعود العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية

يجتمع قادة كوريا الجنوبية واليابان في طوكيو هذا الأسبوع، على أمل استئناف الزيارات المنتظمة بعد فجوة استمرت أكثر من عقد والتغلب على الاستياء الذي يعود إلى أكثر من 100 عام.

ويواجه الاقتصادان الآسيويان الرئيسيان والحليفان للولايات المتحدة حاجة متزايدة للتعاون بشأن التحديات التي تفرضها الصين وكوريا الشمالية، لكن الجولات الدبلوماسية السابقة تعثرت بسبب القضايا العالقة من احتلال اليابان لشبه الجزيرة الكورية لمدة 35 عامًا.

وعرضت سيول على طوكيو تنازلات بشأن أوامر محكمة كورية جنوبية بالتعويض عن العمل القسري في زمن الحرب، لكن يبقى أن نرى ما إذا كان الشعب الكوري الجنوبي سيقبل المصالحة.

توقعات القمة

ومن المقرر أن يعقد رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا قمة ويتناولا العشاء معًا خلال زيارة يون في الفترة من 16 إلى 17 مارس.

على الرغم من أن القادة اجتمعوا في أماكن متعددة الأطراف، بما في ذلك على هامش اجتماع للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر، فإن هذه هي أول قمة ثنائية رسمية منذ اجتماع في سيول في عام 2015.

ومن المتوقع أن تعيد كيشيدا تأكيد تعبيرات اليابان السابقة عن الندم على أفعالها في زمن الحرب.

وأعرب الجانبان عن أملهما في أن تؤدي هذه القمة إلى استئناف الزيارات الثنائية المنتظمة، على الرغم من أن كيشيدا لم تعلن بعد عن خطط لزيارة كوريا الجنوبية.

كما تدرس طوكيو دعوة يون للعودة إلى اليابان بصفة مراقب في قمة مجموعة السبع التي ستستضيفها كيشيدا في هيروشيما في مايو.

وسيرافق يون من قبل كبار رجال الأعمال الذين من المتوقع أن يجتمعوا مع نظرائهم اليابانيين. وقال ماساكازو توكورا، رئيس اتحاد الأعمال الياباني، إن الجانبين يفكران في إنشاء صندوق خاص منفصل لتعزيز الاقتصاد الثنائي، والثقافة، ومجالات التعاون الرئيسية الأخرى.

الولايات كحليف

ويبدو أن تحسين العلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان يمكن أن يمهد الطريق لحليفي الولايات المتحدة للتعاون بشكل أوثق بشأن المخاوف المشتركة المتعلقة بالصين وكوريا الشمالية.

كما إن واشنطن حريصة على جعل حلفائها على وثاق، ويبدو أنها عملت بشكل مكثف لعقد القمة. وقال سفير الولايات المتحدة لدى اليابان رام إيمانويل إن بلاده وحليفتيها عقدت نحو 40 اجتماعا ثلاثيا، ويعتقد أن التعاون في هذه العملية ساعد في بناء الثقة. بينما عززت اليابان بشكل متزايد العلاقات الدفاعية مع المملكة المتحدة وأستراليا والهند والفلبين، وكانت التحديات في العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية واضحة، وكانت علاقتهما الأوثق «في السياق الأكبر لمواءمتنا الإستراتيجية... صفقة كبيرة جدًا».

ونفى مسؤولون كوريون جنوبيون ضغوطًا مباشرة من إدارة بايدن لحل الخلاف التاريخي مع طوكيو، لكن يبدو أن الخطة جزء من جهود كوريا الجنوبية لتعزيز الشراكات الأمنية لمواجهة كوريا الشمالية، التي كانت توسع صواريخها ذات القدرة النووية وتصدر تهديدات بالضربات النووية الوقائية.

ما هي القضايا؟

استعمرت اليابان شبه الجزيرة الكورية بين عامي 1910 و 1945، في نظام فرض الأسماء واللغة اليابانية على الكوريين، وجند الكثيرين للعمل أو الدعارة القسرية في بيوت العسكرية قبل وأثناء الحرب العالمية الثانية.

وقدمت اليابان 800 مليون دولار لحكومة كوريا الجنوبية المدعومة عسكريًا بموجب اتفاقية عام 1965 لتطبيع العلاقات، والتي كانت تستخدم بشكل أساسي في مشاريع التنمية الاقتصادية التي تقودها الشركات الكورية الجنوبية الكبرى.

كما قدم صندوق شبه حكومي أنشأته طوكيو تعويضات «للنساء» السابقات عندما اعتذرت الحكومة في عام 1995، لكن العديد من الكوريين الجنوبيين يعتقدون أن الحكومة اليابانية يجب أن تتحمل المزيد من المسؤولية المباشرة عن الاحتلال.

النزاع الإقليمي

كما أن للجانبين نزاعا إقليميا طويل الأمد حول مجموعة من الجزر التي تسيطر عليها كوريا الجنوبية وتطالب اليابان بها.

وحاولت سيول وطوكيو إقامة علاقات أفضل من قبل. ففي عام 2004، بدأ القادة زيارات منتظمة، لكن هذه الزيارات انتهت في عام 2012 بعد أن زار الرئيس الكوري الجنوبي آنذاك لي ميونغ باك الجزر المتنازع عليها.

وتصاعدت التوترات على مدى السنوات العشر الماضية حيث تحركت الحكومات اليابانية المحافظة لإعادة تسليح البلاد مع تصعيد محاولاتها لتبييض الفظائع التي ارتكبتها اليابان في زمن الحرب، وفي عام 2018 أمرت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية شركة نيبون ستيل اليابانية وشركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة بتعويض ضحايا العمل القسري.

وفي عام 2019، في انتقام واضح، فرضت اليابان ضوابط تصدير ضد كوريا الجنوبية على المواد الكيميائية المستخدمة في صناعة أشباه الموصلات والشاشات المستخدمة في الهواتف الذكية وغيرها من الأجهزة عالية التقنية.