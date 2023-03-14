الجيش الأمريكي: مقاتلة روسية اصطدمت بمسيرة أمريكية فوق البحر الأسود

أعلن الجيش الأمريكي اصطدام مقاتلة روسية بمسيرة أمريكية فوق البحر الأسود، مما تسبب في تحطمها.



وبحسب بيان صادر عن الجيش الأمريكي، فإن المسيرة كانت تقوم بعملية روتينية في المجال الجوي الدولي، ثم حاولت طائراتان روسيتان اعتراضها.



وقالت القيادة الأمريكية في أوروبا إن الحادث جاء نتيجة "تصرف غير مهني من قبل الروس".



وأضافت أن القوات الأمريكية والقوات المتحالفة معها ستواصل العمل في المنطقة. ولم ترد أنباء عن الحادث من الجانب الروسي.



وقال الجنرال جيمس هيكر في سلاح الجو الأمريكي: "كانت طائرتنا أم كيو-9 تقوم بعمليات روتينية في المجال الجوي الدولي عندما اعترضتها طائرة روسية واصطدمت بها، مما أدى إلى تحطم الطائرة أم كيو-9 وفقدانها بشكل تام".



وصممت طائرات "أم كيو-9 ريبر" للمراقبة من على ارتفاعات عالية.

(بي بي سي)