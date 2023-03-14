انت الان تتابع خبر واشنطن تتخذ اجراءً بعد سقوط مسيّرة أمريكية في البحر الأسود والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأعلنت قيادة القوات الأمريكية في أوروبا "صدم مقاتلة روسية "سو-27" طائرة أمريكية بدون طيار MQ-9 خلال اعتراضها فوق البحر الأسود"، مما أدى إلى تحطم المسيّرة الأمريكية.

وقالت القيادة في بيانها: "في حوالي الساعة 7:03 صباحا بتوقيت وسط أوروبا، استهدفت إحدى الطائرات الروسية من طراز "سو-27" طائرة بدون طيار MQ-9 أمريكية"، فوق البحر الأسود، وأن الطائرة الأمريكية سقطت في المياه الدولية.



وقال البيت الأبيض إنه تم إطلاع الرئيس جو بايدن، على الحادث وأن وزارة الخارجية تعتزم إجراء اتصالات مع روسيا لبحث الحادث.

من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية سقوط مسيّرة أمريكية MQ-9 كانت متجهة نحو أجواء القرم في البحر الأسود، وأن مقاتلتين روسيتين أقلعتا لاعتراضها، حيث سقطت بعد فقدانها ارتفاعها.