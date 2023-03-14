انت الان تتابع خبر القبض على 6 متهمين اثر مشاجرة بالاسلحة في واسط والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "بناء على توجيهات وزير الداخلية والتي تنص على ان يكون حصر السلاح بيد الدولة، وبإشراف ومتابعة قائد شرطة واسط اللواء الركن محمد قاسم الفهد، تمكنت مفارز شرطة العزيزية من القبض على(6) متهمين اثر مشاجرة حصلت بينهم داخل قضاء العزيزية ، وقد تم ضبط الاسلحة المستخدمة في المشاجرة".واضافت انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتهمين واحالتهم الى القضاء لينالوا جزائهم العادل".