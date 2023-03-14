انت الان تتابع خبر الاتحادي البرتغالي يعلن الجهاز الفني المساعد لمارتينيز والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الاتحاد البرتغالي للعبة في بيان، ان "الجهاز المعاون لروبرتو مارتينيز، مدرب بلجيكا السابق، متمثل بلاعب مدريد السابق، البرتغالي ريكاردو كارفاليو، ولاعب سرقسطة السابق، الإسباني خيسوس سيبا".

وسيواجه كارفاليو (44 عاما) تحديا جديدا في منتخب بلاده بعد مشوار كروي ناجح مع ريال مدريد وتشيلسي وبورتو.



وسبق لكارفاليو العمل كمدرب مساعد لأندري فيلاش بواش في مارسيليا، ليعود الآن لمنتخب بلاده الذي سبق ومثله في 85 مناسبة وتوج معه بلقب أمم أوروبا 2016.

كما سبق ورافق سيبا المدرب مارتينيز خلال مشواره كلاعب في سرقسطة، وكذلك في مشواره التدريبي مع ويجان وإيفرتون وكذلك منتخب بلجيكا.

وسينضم أيضا للجهاز الفني لاعب بيتيس السابق، ريكاردو بيريرا (47 عاما) كمدرب حراس مرمى ومعه أيضا لاعب سبورتنج لشبونة السابق، الإسباني إينياكي بيرجارا (61 عاما) الذي سيركز في تحضير تدريبات محددة لحراس المرمى.

كما سيعمل مع مارتينيز الإنجليزي أنتوني باري (36 عاما) الذي يعمل الآن كمساعد لجراهام بوتر في تشيلسي، وسيمزج بين العملين.

وحل مارتينيز مكان فرناندو سانتوس كمدرب جديد للبرتغال وسيخوض أواخر الشهر الجاري أول مباراتين له كمدرب للمنتخب أمام ليشتنشتاين في لشبونة ولوكسمبورج كزائر، حيث سيعلن قائمة المنتخب الجمعة المقبل.

