الطائرة الإغاثية السعودية الـ16 تصل إلى مطار غازي عنتاب

وصلت اليوم الطائرة الإغاثية السعودية السادسة عشرة إلى مطار غازي عنتاب في جمهورية تركيا، تحمل على متنها 86 طناً و 19 كيلو غراماً من المواد الإيوائية. ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وتجسيداً للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية.



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