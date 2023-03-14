انت الان تتابع خبر الإعلان عن رصد جنون البقر اللانمطي في سويسرا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المنظمة العالمية لصحة الحيوان ان "السلطات قد أخذت عينة من بقرة (12 عاما) يوم 27 شباط عند ذبحها ضمن برنامج لرصد مرض جنون البقر".

واضافت المنظمة ومقرها باريس إن "اختبار مادة جذع الدماغ التي أخذت من البقرة أظهر إيجابية العينة، وصنفت الحالة على أنها "لانمطية".



وانتشر مرض جنون البقر بين قطعان الماشية في بريطانيا ودول أوروبية أخرى في التسعينيات. وقد يؤدي اكتشاف حالات لانمطية في بعض الأحيان إلى فرض قيود تجارية مؤقتة.