انت الان تتابع خبر للدفاع عن باخموت.. اوكرانيا تقرر الوقوف بوجه المحاولات الروسية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، والقيادة العسكرية العليا في بلاده، إنهما "اتفقا على مواصلة الدفاع عن المدينة الواقعة في شرق البلاد.

وعقب اجتماع ضم الرئيس وكبار المسؤولين الحكوميين والقادة العسكريين، قال مكتب زيلينسكي في بيان: "بعد النظر في العملية الدفاعية في اتجاه باخموت، عبّر جميع الأعضاء عن موقف مشترك بمواصلة التمسك بمدينة باخموت والدفاع عنها".



ومنذ أشهر، تحوّلت مدينة باخموت التي كان يسكنها 70 ألف نسمة قبل بدء الحرب الروسية الأوكرانية في شباط/فبراير 2022، إلى مركز للمعارك على الجبهة الشرقية في أوكرانيا.

ورغم التشكيك بأهمية المدينة من الناحية الإستراتيجية، إلا أنّ هذه المعركة، وهي الأطول منذ بدء الهجوم الروسي قبل أكثر من عام، اكتسبت طابعا رمزيا بالنسبة لكييف وموسكو على حد سواء.

وفي هذا السياق، يتساءل بعض المراقبين بشأن حاجة قوات كييف للقتال من أجل هذه المدينة التي يكبّد الدفاع عنها الجيش الأوكراني خسائر فادحة.

ومن المرجّح أن تزداد هذه الخسائر إذا تمكّنت القوات الروسية من تطويق باخموت، بعدما نجحت في قطع عدد من الطرق المهمّة لإيصال الإمدادات إلى الجنود الأوكرانيين.