انت الان تتابع خبر مارك زاكربرغ يعلن عن الغاء 10 آلاف وظيفة في شركة "ميتا" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال زاكربرغ، في بيان، إن "الشركة العملاقة ومقرّها "مينلو بارك" في ولاية كاليفورنيا الأمريكية ستلغي خمسة آلاف منصب شاغر حاليًا، والتي لن يتمّ توظيف أشخاص فيها بعد الآن".

وفي سياق منفصل، أعلنت "ميتا"، في وقت سابق، أنها تعمل على منصة اجتماعية جديدة "لمشاركة الرسائل النصية"، في مشروع يعد منافسًا محتملًا لتويتر.



وذكرت تقارير إعلامية أن تطبيق "ميتا" الجديد سيستخدم تقنية قابلة للتشغيل المشترك مع شبكة "مستودون" ومنصات أخرى.

وسيكون هذا خروجًا واضحًا عن الممارسة المعتادة لشركات التكنولوجيا العملاقة، مع استمرار منصات مثل "إنستغرام" و"يوتيوب" العمل باستخدام خواديم الشركة وفق قواعد صارمة.

