انت الان تتابع خبر الاعرجي يشارك الصابئة المندائيين احتفالاتهم بعيد "البرونايا" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب الاعرجي ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "أجرى زيارة إلى مقر طائفة الصابئة المندائيين الخاص بأداء المراسيم الدينية للطائفة في بغداد، وقدم التهاني والتبريكات، بمناسبة احتفالاتهم بعيد البرونايا (الخليقة)".واضاف البيان ان "الأعرجي التقى الريش ستار جبار حلو، رئيس طائفة الصابئة المندائيين في العراق والعالم، وهنأ الحاضرين والمحتفلين بالمناسبة، معبّرا عن عميق سعادته في التواصل وحضور مناسبات العراقيين ومشاركتهم أفراحهم، متمنيا لهم دوام الأفراح والمسرّات والعيش الكريم في بلدهم العراق".