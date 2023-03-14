انت الان تتابع خبر الرافدين يعلن اطلاق الدفعة الاولى من السلف الكترونيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تم منح وجبة اولى من سلف الموظفين ومنتسبي الداخلية والدفاع التي تبدأ من 5 مليون ولغاية 25 مليون"، مشيرا الى ان "صرف تلك السلفة تم عن طريق ابلاغ الزبون عبر إرساله رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة وذلك بعد ان استكمل كافة الإجراءات لمنحه اياها وصرفها عن طريق بطاقة الماستر كارد والتي تمت تعبئة الرصيد المالي اليها".ودعا المصرف المستفيدين من تلك السلفة الى "مراجعة فروع المصرف او منافذ الصرف لاستلام السلفة"، موضحا انه " يواصل العمل على منح وجبات جديدة من السلف تباعا وبحسب الجداول والتوقيتات الزمنية للمتقدمين عليها من خلال التطبيق الالكتروني الخاص بالمصرف".