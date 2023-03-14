انت الان تتابع خبر إحالة ثلاثة ضباط الى القضاء على خلفية وفاة احد الموقوفين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال رسول في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "بعد توجيه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة في التاسع من شهر آذار الجاري بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة مستشار حقوق الإنسان وعضوية عدد من كبار الضباط من وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني للتحقيق في ملابسات وفاة المواطن (بونتيال ناصر شليوش)، والتي حصلت بتأريخ السابع من شهر آذار الجاري خلال فترة احتجازه على ذمة التحقيق".واضاف ان "السوداني تابع مجريات التحقيق وعمل اللجنة، وقد صادق على قرار اللجنة التحقيقية بهذا الحادث وإحالة ثلاثة ضباط الى المحكمة المختصة وفق احكام قانون أصول المحاكمات الجزائية ومعاقبة ضابط ومنتسبين آخرين".

واشار الى أن "حالة المتوفي هو تعاطي للمخدرات بشكل مدمن وليست متاجرة"، موضحا أن "المتوفي كان يعاني من مرض التدرن المتقدم ولم يثبت وفق تقرير الطب الشرعي الى تعذيب واضح على الجسد، وسيكون القرار النهائي بيد القضاء العراقي العادل".

وفي وقت سابق، وجه السوداني بتشكيل لجنة تحقيق في ملابسات وفاة مواطن في محافظة بابل، بعد أن اطلع على مناشدة شقيق المتوفى.

