انت الان تتابع خبر استعداداً للقاء اليابان.. ليوث الرافدين يختتم تدريباته لنصف نهائي كأس آسيا غداً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تقام المباراة في ملعبِ "جار" الذي سبق أن أقيمت فيه مباراة ربع نهائي البطولةِ بين العراق وإيران".

وأضاف: "الوحدةُ التدريبيّة لهذا اليوم تواجدَ فيها رئيس الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم "عدنان درجال" وعضوا المكتب التنفيذيّ لاتحاد الكرة "محمد ناصر وخلف جلال"، وجميع أعضاء الوفد العراقي".



وقبل التدريباتِ اطمأن مدرب منتخب الشباب عماد محمد على "جاهزيةِ جميع اللاعبين البدنيّة والفنيّة، وتحدثَ معهم على ضرورةِ التركيز في مباراةِ الغد واحترام المنتخب المقابل، وتطبيق الواجبات التي سيمنحها لكل لاعبٍ داخل الملعب".

واستمرت تدريبات اليوم إلى ساعةٍ ونصف، واشتملت على جُملٍ تكتيكيّةٍ وتنوعت بين فرديةٍ وجماعيةٍ قام بها الجهاز التدريبيّ، بالإضافة إلى إناطةِ بعض الواجبات التي يفترض تطبيقها في تلك المباراة، فضلاً عن التدربِ على ركلاتِ الجزاء الترجيحيّة التي قد يلجأ إليها كلا المنتخبين في حالةِ التعادل في الوقت الأصلي والأشواط الإضافيّة.

هذا وقد تشهد تشكيلةُ المنتخب الشبابي بعضَ التغييرات، خصوصاً بعد انتهاء عقوبةِ الإيقاف بحق اللاعب شربل شمعون الذي طردَ في المباراةِ الأولى في دور المجموعات، وتمّ إيقافه لثلاث مباريات.

وسيقود مباراة الغد طاقم تحكيم مؤلف من حكم الساحة البحريني عمار إبراهيم، والحكم المساعد الأول البحريني أيضاً فيصل علاوي، والحكم المساعد الثاني ناصر سليم من سلطنةِ عُمان، بينما سيكون الحكم الرابع هو الإماراتي يحيى الملا.

يذكر أن حكم الساحة البحريني ومواطنه والحكم الرابع الإماراتي سبق أن شاركوا بقيادةِ مباراة العراق وأوزبكستان في دور المجموعات.

