انت الان تتابع خبر بعد هيمنته على الأوسكار.. إليكم إيرادات فيلم Everything Everywhere All at Once والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وصلت إيرادات الفيلم الفائز بـ 7 جوائز الأوسكار الـ 95، Everything Everywhere All at Once، التي أقيمت منذ ساعات، إلى 106 ملايين و702 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 25 مارس من العام الماضى 2022.



وانقسمت إيرادات فيلم Everything Everywhere All at Once بين 73 مليونا و786 ألف دولار بـ شباك التذاكر الأمريكي، و32 مليونا و915 ألف دولار في دور العرض حول العالم، العمل من إنتاج شركة A24. وفاز فيلم Everything Everywhere All at Once بنصيب الأسد من جوائز الأوسكار الـ 95 التى انتهت حفلها منذ ساعات قليلة، حيث حصد 7 جوائز اتى شملت: أفضل فيلم أفضل سيناريو أصلى أفضل إخراج أفضل مونتاج

أفضل ممثلة في دور رئيسي



فيما فازت ميشيل يوه بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "Everything Everywhere All at Once"، حيث قدّمت دور امرأة تتنقل بين الأكوان المختلفة.

أفضل ممثل في دور مساعد

وكانت جائزة أفضل ممثّل مساعد من نصيب الممثل كي هوي كوان عن دوره في فيلم "Everything Everywhere All at Once".

وبكى كوان أثناء تسلُّمه جائزته وقبّل تمثال "الأوسكار" الذهبي قائلاً: "بدأت رحلتي في قارب... قضيت عاماً في مخيم للاجئين وبشكل ما انتهى بي الحال هنا على خشبة أكبر مسارح هوليوود".

تم طرح فيلم Everything Everywhere All at Once في مارس من العام الماضى 2022، واشتهر العمل بالأحرف الأولى منه، وهى EEAAO، وتدور قصة فيلم Everything Everywhere All at Once حول المهاجرة الأمريكية من أصل صيني إيفلين وانج، التي تعلمت بسبب عملها أنه يجب عليها التواصل مع الأكوان الأخرى، من أجل منع كائن قوي من القضاء على الكون.