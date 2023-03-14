"فيفا" يقترب من اعتماد الشكل الجديد لبطولة كأس العالم

وذكرت صحيفة "ذا أتلتيك"، فإن "النظام الجديد من البطولة، سيجعل كأس العالم، 104 مباريات على مدار 39 يوما بمشاركة 48 منتخبا".

وأشارت إلى أنه "سيتم الموافقة على القرار في الاجتماع المقبل لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم".



وأوضحت أن "الفكرة الأولى لدى الفيفا كانت تقسيم البطولة إلى 16 مجموعة مكونة من 3 منتخبات، مع تأهل الأول والوصيف في كل مجموعة".

وذكرت الصحيفة أن "هذا النظام كان سيشهد إقامة 80 مباراة في كأس العالم، بعد أن كانت 64 مباراة فقط في النظام القديم".

ولم يوافق الفيفا على هذا النظام، لأن الجولة الأخيرة من دور المجموعات ستكون محل جدل، لعدم إمكانية خوض مباريات المجموعة الواحدة في نفس التوقيت، مما يفتح الباب أمام تواطؤ منتخبين في المباراة الأخيرة.

وكشفت أن الشكل الجديد الذي يرجحه الفيفا، يتكون من 12 مجموعة، تضم كل واحدة 4 منتخبات، حيث سيتأهل إلى الدور التالي، الأول والوصيف في كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث.

