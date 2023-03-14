انت الان تتابع خبر العراق يتسلّم رفاة عدد من ضحايا الجيش في حرب الخليج الأولى من إيران والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بناءً على مذكرة التفاهم الموقعة بين جمهوريتي العراق وإيران للعام 2008، والخاصة بالبحث عن رفات ضحايا حرب الخليج الأولى (1980- 1988)، تسلم الجانب العراقي من الجانب الإيراني وعبر منفذ الشلامجة الحدودي (3) رفات من الشهداء العراقيين".وأضاف، ان "مراسيم التسلم جرت بإشراف ممثلين عند وزارتي الدفاع والداخلية، وحقوق الانسان وكان العميد مؤيد عبد الرضا نفاوه ممثلا عن قيادة شرطة البصرة".