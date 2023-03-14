انت الان تتابع خبر بعد خطفه للأنظار.. من هو زوج ابنة العاهل الأردنى الملك عبدالله الثاني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت قناة "المملكة" الرسمية حفل عقد القران الذي أقيم في القصر الملكي الذي يطلق عليه تسمية "بيت الأردن" غرب عمان بحضور الملك عبدالله الثاني وزوجته الملكة رانيا، وولي العهد الأمير الحسين، إضافة إلى عدد من الأمراء والأميرات وأفراد أسرة جميل ألكساندر ترميوتس.

وارتدت الأميرة إيمان فستان زفاف طويلا ومزركشا، بينما كانت تحمل باقة ورد بيضاء، فيما ارتدى زوجها بدلة رسمية سوداء.

والأميرة إيمان من مواليد 1996، وهي الابنة الأولى للملك عبد الله والملكة رانيا، والثانية في ترتيب الأسرة المالكة بعد ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني. وهي خريجة جامعة جورج تاون الأمريكية.

أما جميل ألكساندر ترميوتس فهو من مواليد العاصمة الفنزويلية كراكاس عام 1994، ويتحدر من أصول يونانية. كما يحمل درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، ويعمل في قطاع الخدمات المالية في نيويورك.

ويتحدث جميل الانجليزية والاسبانية بطلاقة ولكنه لا يتحدث العربية، بينما تتقن الأميرة ايمان الانجليزية والقليل من الاسبانية ولذلك فإن لغة التواصل بين العروسين هي الانجليزية.

وللملك عبد الله والملكة رانيا ابنة ثانية هي الأميرة سلمى، من مواليد عام 2000، وولدان هما الأمير الحسين ولي العهد وهو من مواليد 1994 والأمير هاشم من مواليد 2005.