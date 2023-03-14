شكرا لقرائتكم خبر عن عملاق الدوري الإنجليزي يراقب موقف جافي مع برشلونة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت صحيفة تايمز البريطانية، أن نادي مانشستر سيتي مهتما بالتعاقد مع النجم مع النجم الإسباني الشاب جافي، نجم وسط برشلونة، بعد موقف الليجا الأخير بعدم تسجيل عقد اللاعب مع الفريق الكتالوني، بداية من الموسم المقبل، وفقا لقرار المحكمة فى قضية اللاعب.

وأضافت الصحفية، بأن السيتي ليس الفريق الوحيد الذي يراقب جافي ومهتما بالتعاقد مع اللاعب، خاصة أن اللاعب يلقي قبولا كبيرا داخل ليفربول، والذي يسعي هو الآخر، فى خطف التعاقد مع اللاعب بالصيف فى صفقة إنتقال حر.

حيث من المتوقع أنه فى حالة عدم إيجاد برشلونة حلا سريعا من أجل اللاعب، فإنه قد يفقد أفضل مواهبه الشابة فى الصيف المقبل بشكل مجاني، مما يجعل الكثير من الأندية يرغب فى إستغلال هذه الفرصة.



المحكمة الرياضية تلغي عقد جافي

هذا وقد ألغت المحكمة الرياضية في إسبانيا تسجيل عقد لاعب برشلونة بابلو جافي لدى رابطة الدوري، بعد فترة قصيرة من نجاح تسجيله.



وحسب ما ورد في شبكة "ريليفو" فإن سبب ذلك أن النادي الكتالوني قد تأخر في تقديم الدعوى يوم واحد عن الموعد المحدد.

وهذا الأمر جعل المحكمة ترسل إلى الرابطة اليوم برفع التدابير الخاصة التي تم تسجيل اللاعب فيها في الفترة الأخيرة.