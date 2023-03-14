شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: "كتف فى كتف" أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية بمشاركة 400 ألف متطوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، أن مبادرة "كتف فى كتف" تجسد خطوة هامة نحو تفعيل دور العمل الأهلى والتنموى فالمبادرة التى انطلقت بتوجيهات الرئيس السيسى مبادرة كتف في كتف هي أكبر مبادرة يتم إطلاقها للحماية الاجتماعية في التاريخ، لدعم الفئات الأولى بالرعاية ويتم خلالها توزيع صناديق مواد غذائية تشمل السلع والمواد الغذائية الأساسية، ويتم توزيعها على الأسر المستحقة.

وقال عضو مجلس الشيوخ، أن المبادرة يشارك فيها عدد كبير من المتطوعين، إذ تأتى بمشاركة نحو 400 ألف متطوع ومتطوعة في مختلف المحافظات، وتتولى توزيع 4 ملايين كرتونة مواد غذائية، يتم توزيعها في جمع المحافظات قبيل شهر رمضان المبارك 2023، حيث يستفيد منها نحو 25 مليون مواطن ومواطنة، كما أنّ كل كرتونة تحوي مواد غذائية تكفي أسرة مكونة من 5 أفراد طوال الشهر.

وتابع "الجندى" فى الوقت الذى نثمن فيه التحرك الجيد من التحالف الوطنى للعمل الأهلى من أجل التخفيف على المواطنين وتلبية احتياجاتهم قبل شهر رمضان الكريم، نشدد على دور الدولة فى مكافحة جشع التجار والتلاعب بالأسعار واحتكار السلع والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه فى استغلال الأزمة الاقتصادية ورفع سعر السلع والخدمات منوها إلى أهمية التعامل الحاسم من الدولة تجاه مثل هذه الممارسات.