شكرا لقرائتكم خبر عن "حماة الوطن" يكشف تفاصيل استقبال أولى شحنات اللحوم المبردة من تشاد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت أولى طلائع شحنات اللحوم المبردة والتى تم ذبحها وفقا للشريعة الإسلامية من دوله تشاد إلى مطار القاهرة الدولي وذلك تنفيذا للتعاون المبرم بين حزب حماه الوطن ووزارة الدولة للإنتاج والتحول الزراعى فى دولة تشاد.

كان على رأس المستقبلين للشحنات النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، والسفير التشادي تشوناي اليمي حسن والدكتور حسن عيس مستشار رئيس الوزراء بدولة تشاد، ونبيل نصر مستشار السفير، والدكتور عمرو سليمان المتحدث الرسمي للحزب وأمين أمانة اللجان النوعية المتخصصة وهاني العتال أمين أمانة الإعلام المركزية واللواء دكتور مهندس محمد آمال الدين زيدان أمين أمانة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعلوم الفضاء والمهندس محمد الجمال رئيس لجنة الزراعة والإنتاج الحيواني بأمانة اللجان النوعية المتخصصة والدكتور إبراهيم ياقوت العرش وكيل لجنة الزراعة والإنتاج الحيواني والدكتور السيد إبراهيم عبيد مستشار الإنتاج الحيواني للجنة الزراعة والإنتاج الحيواني بالحزب، والكاتب الصحفي هشام الشريف مستشار الأمين العام لشئون الإعلام وعمرو الجهيني رئيس قطاع خدمات المواطنين بمكتب الأمين العام، والدكتور محمد حماد رئيس قطاع التطوير والتنمية والعلاقات الحكومية.

قال اللواء طارق نصير، إنه سعيد بهذا التعاون بين الجانب المصري الممثل في حزب حماه الوطن، ووزارة الدولة للإنتاج والتحول الزراعي في دوله تشاد، والذي سوف يساهم في سد الفجوة الغذائية من إنتاج اللحوم الحمراء لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، كما أنه يكبح جماح ارتفاع أسعار اللحوم البلدي في الأسواق الآن، وأن المستهدف استيراد حوالي 660 طنا شهرياٌ وطرحها في الأسواق بكافة المحافظات.

وأوضح نصير، أن هذه اللحوم سوف يتم طرحها عبر منافذ الحزب المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

وأكد اللواء طارق نصير، أن هذه اللحوم قد خضعت لكافة الإجراءات البيطرية من خلال تواجد أطباء مصريين في دوله تشاد يشرفون على كبح تلك اللحوم وفقا للإجراءات الطبية والدينية المتعارف عليها، مشددا علي قوة ومتانه العلاقات التي تربط بين مصر ودوله تشاد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس التشادي محمد ادريس ديبي.

فيما أعرب السفير التشادي تشوناي اليمي حسن عن سعادته بهذا التعاون بين مصر وتشاد، وذلك لدعم الدولتين في التبادل التجارى، بما يعود بالنفع لصالح المواطنين في كلا البلدين الشقيقين.

وقال المهندس محمد الجمال رئيس لجنة الزراعة والإنتاج الحيواني بالحزب، أن المرحلة الأولى من اللحوم التشادية المبردة حوالي 2000 رأس بقرة من أجود أنواع الأبقار، على أن تشمل كل مرحلة 2000 رأس أخرى بسعر 145 جنيها للكيلو للمواطنين في كافة المحافظات، لافتا إلى أنه من المزمع نقل 3 رحلات أسبوعيا لتشمل كل رحلة 55 طنا من اللحوم بإجمالي 12 رحلة شهريا بكميات مستهدفة 660 طن شهريا.

ووجه المهندس محمد الجمال الشكر لحكومة دولة تشاد في توفير كافة المستلزمات اللازمة التي تحتاجها عمليه تصدير اللحوم إلى مصر وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة لذلك، وتذليل كافة العقبات من أجل نجاح هذا التعاون المشترك .