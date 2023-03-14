انت الان تتابع خبر مستشار السوداني: محافظات الوسط والجنوب ستشهد ثورة إعمار ومشاريع سكن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الشمري في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "محافظات الوسط والجنوب ستشهد ثورة أعمار ومشاريع السكن من اولويات الحكومة الحالية".

‏وتابع، أن "توجه الحكومة هو لبناء مدن متكاملة جديدة وهذه ستوفر مجال عمل لاكثر من ٣٨ مهنة في البلاد والالاف من فرص العمل".



‏واشار الشمري الى، أن "تأسيس صندوق لإنصاف المحافظات الاكثر فقراً سيحدث طفرات تدريجية في المستوى المعيشي".