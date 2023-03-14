انت الان تتابع خبر مستشار السوداني: محافظات الوسط والجنوب ستشهد ثورة إعمار ومشاريع سكن والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقال الشمري في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "محافظات الوسط والجنوب ستشهد ثورة أعمار ومشاريع السكن من اولويات الحكومة الحالية".
وتابع، أن "توجه الحكومة هو لبناء مدن متكاملة جديدة وهذه ستوفر مجال عمل لاكثر من ٣٨ مهنة في البلاد والالاف من فرص العمل".
واشار الشمري الى، أن "تأسيس صندوق لإنصاف المحافظات الاكثر فقراً سيحدث طفرات تدريجية في المستوى المعيشي".
وتابع، أن "توجه الحكومة هو لبناء مدن متكاملة جديدة وهذه ستوفر مجال عمل لاكثر من ٣٨ مهنة في البلاد والالاف من فرص العمل".
واشار الشمري الى، أن "تأسيس صندوق لإنصاف المحافظات الاكثر فقراً سيحدث طفرات تدريجية في المستوى المعيشي".