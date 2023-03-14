انت الان تتابع خبر بعد إفلاسه.. "سيليكون فالي بنك" في مزاد علني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب "بيزنس إنسايدر"، فإن البضائع كانت عبارة عن تذكارات تحمل شعار البنك، وظهرت على موقع eBay ضمن حملة تصفية موسعة مر بها البنك عقب ما تعرض له من إفلاس.

وتم إغلاق SVB الأسبوع الماضي، بعد أن بدأ العديد من مؤسسي الشركات الناشئة في سحب أموالهم من البنك، عقب انخفاض سعر سهمه بنسبة 60%.



والمنتجات التذكارية التي تم طرحها للبيع عبر المزايدة على eBay وتحمل شعار بنك SVB، شملت مجموعة تذكارات منها صندوق من الورق المقوى الحامل لشعار البنك، كان معروضا للبيع بسعر مزايدة يبدأ من 201 دولار.

هذه القطعة من البضائع الترويجية المطروحة للمزايدة، حدد موقع eBay ما يصل لـ 5 أيام حتى إغلاق المزاد الخاص بها.

وذكر البائع لهذا الصندوق، أنه كان قد تحصل عليه قبل ما يصل لشهر من انهيار البنك الأمريكي، ووصف هذا الصندوق بأنه يعتبر نسخة محدودة من مجموعة صناديق تذكارية للورق المقوى كان قد طرحها البنك.

بائع آخر لأحد القطع التذكارية التي تحصل عليها من بنك SVB قبل انهياره، طرح للعرض مبرد للسوائل، وكانت قد وصلت قيمة المزايدات عليه لـ 42 دولارا، واستمرت المزايدة على هذه القطعة لمدة 4 أيام.

وبائع هذا الكوب المبرد للسوائل، كتب واصفا بضاعته، أنه تحصل عليه ضمن مجموعة تذكارات كانت داخل حقيبة من حفل عطلة نظمه بنك SVB للموظفين في عام 2020.