انت الان تتابع خبر حكم إسباني شهير يفتح النار على ريال مدريد: "بيريز طلب لقائي في غرفة مغلقة" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكشف إيتورالدي عن واقعة "خطيرة" حدثت معه في موسم 2010-2011، وكان بطلها بيريز، رئيس النادي الملكي، بعد إحدى المباريات في الدوري الإسباني

وأبرزت صحيفة marca الإسبانية تصريحات إيتورالدي، التي أدلى بها لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية، والتي قال فيها: "قناة ريال مدريد تنتقدنا (الحكام) لأن هذه طريقة عملهم، وطالما هم صحفيون أطلب منهم البحث عن شخص دعاني للاجتماع به في غرفة منفصلة، أطلب منهم أن يتحققوا من الأمر حتى يروا كيف يحاولون الضغط على أشخاص معينين".



وأوضح: "كنت أغادر الملعب بعد مباراة ريال مدريد وديبوتيفو لاكورونيا (عام 2010) مع المساعدين، إلا أن هناك شخصاً حاول وضعي في غرفة، وقال لي: كل ما أطلبه منك أن تصفر لنا كما تفعل لبرشلونة".

وواصل إيتورالدي: "طلبت من هذا الشخص معرفة إذا ما كان يمزح، وقلت له إن الحديث انتهى، في الحقيقة أراد أن يضعني في الغرفة، لكنني قلت له: لا".

وزاد: "أبلغت اللجنة الفنية للحكام بما حدث، بدا الأمر خطيراً للغاية، ولأن صحفيي تلفزيون ريال مدريد جيدون أطلب منهم التحقيق في الأمر، سأسهل عليهم العملية، عليهم أن يبدأوا من أعلى الهرم، الشخص الذي وضعني في غرفة منفصلة كان فلورنتينو بيريز، وهناك تقرير بالواقعة لدى لجنة الحكام، لأنني أبلغتهم حتى يروا من الذي يضغط، لكن لا يوجد حكم فاسد".

*إيتورالدي يدافع عن الحكم غوميز

ودافع إيتورالدي بقوة عن غوميز، فقال: "ما قام به تلفزيون ريال مدريد هو عمل دنيء وحقير، أنا مستعد لوضع يدي في النار من أجل غوميز".

وأردف: "غوميز أخطأ 1000 و2000 و5000 مرة ضد ريال مدريد ولصالح ريال مدريد، لكنهم ركزوا فقط على أخطائه، هذا عمل لا يليق بنادٍ يقول إنه أفضل نادٍ في العالم".

وتطرّق إيتورالدي، الذي أدار مباريات الدوري الإسباني لمدة 17 موسماً، إلى القضية المعروفة إعلامياً باسم "قضية نيغريرا"، والمتورط فيها برشلونة.

وقال الحكم السابق: "هذه مغالطة كبرى ويتم تثبيتها في الرأي العام، لأن إنريكيز نيغريرا لم يكن له أي قوة أو تأثير على الحكام".

*ريال مدريد يرد على إيتورالدي

رد قناة ريال مدريد على تصريحات إيتورالدي لم يتأخر كثيراً، حيث قامت بإنتاج فيديو سلّط الضوء على الأخطاء التي ارتكبها الحكم السابق ضد "الميرنغي".

وبدأ مقطع الفيديو بعبارة: "هذا هو إيتورالدي غونزاليس، الحكم الذي خلع قناعه أخيراً، وهو الآن يكرّس وقته لمهاجمة ريال مدريد من وسائل الإعلام".

ونشر ريال مدريد مقطع فيديو مدته 4 دقائق، استعرض فيه أخطاء غونزاليس ضده، من خلال عدم احتساب ضربات جزاء، وإلغاء أهداف صحيحة بداعي التسلل.

وتؤكد "ماركا" أن إيتورالدي غونزاليس أدار 49 مباراة لريال مدريد، في 17 موسماً، فاز "الميرنغي" في 30 منها، بينما خسر 14 وتعادل 5 مرات، أشهر فيها 110 بطاقات صفراء و10 حمراء.

وكان إيتورالدي قد ادعى في تصريحات سابقة، أن معظم الحكام في إسبانيا منحازون إلى ريال مدريد، وأن نسبة ضئيلة منهم يشجعون برشلونة.

وقال الحكم المعتزل عام 2012، في تصريحات أبرزتها صحيفة daily mail البريطانية: "نحو 90% من الحكام يشجعون ريال مدريد و10 فقط برشلونة، وسواء أحب مشجعو برشلونة ذلك أم لا فإن 70% من سكان إسبانيا باستثناء كتالونيا، من أنصار ريال مدريد".

