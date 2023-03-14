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رمضان 2023 .. أطول ساعات الصيام وأقصرها في العالم

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بغداد - ياسين صفوان - • ما عدد ساعات الصيام الأقصر في الدول العربية؟

جزر القمر ستشهد أقصر عدد ساعات صيام في العالم العربي: نحو 12 ساعة و37 دقيقة

ما عدد ساعات الصيام الأطول في الدول العربية؟


المغرب سيشهد أطول ساعات الصيام، حيث ستبلغ نحو 15 ساعة و45 دقيقة.

أطول ساعات الصيام في العالم في رمضان 2023

غرينلاند: نحو 20 ساعة
بولندا: نحو 18 ساعة و30 دقيقة
روسيا: نحو 18 ساعة و29 دقيقة
الدانمارك: نحو 18 ساعة و26 دقيقة
المملكة المتحدة: نحو 17 ساعة

أقصر ساعات الصيام في العالم في رمضان 2023

 
جنوب أفريقيا: من 11 إلى 12 ساعة
الأرجنتين: من 11 إلى 12 ساعة
جنوب أفريقيا: من 11 إلى 12 ساعة
نيوزيلندا: من 11 إلى 12 ساعة
باراغواي: من 11 إلى 12 ساعة

أما في العراق فسنصوم حوالي ساعة 15 في اليوم

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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