انت الان تتابع خبر رمضان 2023 .. أطول ساعات الصيام وأقصرها في العالم والان مع التفاصيل

غرينلاند: نحو 20 ساعة بولندا: نحو 18 ساعة و30 دقيقة روسيا: نحو 18 ساعة و29 دقيقة الدانمارك: نحو 18 ساعة و26 دقيقة المملكة المتحدة: نحو 17 ساعة

المغرب سيشهد أطول ساعات الصيام، حيث ستبلغ نحو 15 ساعة و45 دقيقة.

• ما عدد ساعات الصيام الأطول في الدول العربية؟

جزر القمر ستشهد أقصر عدد ساعات صيام في العالم العربي: نحو 12 ساعة و37 دقيقة

جنوب أفريقيا: من 11 إلى 12 ساعةالأرجنتين: من 11 إلى 12 ساعةجنوب أفريقيا: من 11 إلى 12 ساعةنيوزيلندا: من 11 إلى 12 ساعةباراغواي: من 11 إلى 12 ساعة

أما في العراق فسنصوم حوالي ساعة 15 في اليوم