انت الان تتابع خبر رمضان 2023 .. أطول ساعات الصيام وأقصرها في العالم والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - • ما عدد ساعات الصيام الأقصر في الدول العربية؟
• ما عدد ساعات الصيام الأطول في الدول العربية؟
المغرب سيشهد أطول ساعات الصيام، حيث ستبلغ نحو 15 ساعة و45 دقيقة.
غرينلاند: نحو 20 ساعة
جزر القمر ستشهد أقصر عدد ساعات صيام في العالم العربي: نحو 12 ساعة و37 دقيقة
• ما عدد ساعات الصيام الأطول في الدول العربية؟
المغرب سيشهد أطول ساعات الصيام، حيث ستبلغ نحو 15 ساعة و45 دقيقة.
• أطول ساعات الصيام في العالم في رمضان 2023
غرينلاند: نحو 20 ساعة
بولندا: نحو 18 ساعة و30 دقيقة
روسيا: نحو 18 ساعة و29 دقيقة
الدانمارك: نحو 18 ساعة و26 دقيقة
المملكة المتحدة: نحو 17 ساعة
• أقصر ساعات الصيام في العالم في رمضان 2023
جنوب أفريقيا: من 11 إلى 12 ساعة
الأرجنتين: من 11 إلى 12 ساعة
جنوب أفريقيا: من 11 إلى 12 ساعة
نيوزيلندا: من 11 إلى 12 ساعة
باراغواي: من 11 إلى 12 ساعة
أما في العراق فسنصوم حوالي ساعة 15 في اليوم