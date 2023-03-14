شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هجوم صاروخي على مركز للتحالف الدولي شمالي سوريا.. ماذا حدث؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكدت القيادة المركزية الأمريكية، الثلاثاء، وقوع هجوم صاروخي على موقع دعم المهمات التابع لقوات التحالف الدولي شمال شرق سوريا.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان، إن "الهجوم لم يسفر عن إصابات بين القوات أو أضرار بالمعدات".



وخلال الأشهر الأخيرة تعرضت قواعد ومواقع تابعة للتحالف الدولي وواشنطن في شمال وشرق سوريا لاستهداف متكرر.

وكان آخرها في 19 فبراير/شباط الماضي عندما تعرّضت قاعدتان تابعتان للتحالف الدولي في سوريا لهجوم صاروخي، طال حقلي كونيكو للغاز والعمر النفطي بريف دير الزور الشرقي.

وتزامن الهجوم مع استنفار أمني بمحيط حقل العمر، الذي يقع في واحدة من أكبر قواعد التحالف في سوريا.

وقبلها في 4 يناير/كانون الثاني، استهدف صاروخان قوات التحالف الدولي في شرق سوريا، دون أن يوقعا خسائر.