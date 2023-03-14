شكرا لقرائتكم خبر عن جبالى: حركة عدم الانحياز لديها فرصة بإعادة إحياء قيم التعايش المُشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن حركة عدم الانحياز منذ نشأتها مثلت نقطة مُضيئة وصوتاً مسموعاً لشعوب العالم النامي وملاذاً آمناً من الاستقطاب الدولي، وهو ما جعل منها قوة نافذة ومؤثرة على الساحة الدولية وآلية مثالية لتعزيز التعاون الجنوبي – الجنوبي.

جاء ذلك خلال كلمة القاها بشأن موضوع " الدعم البرلماني للجهود الوطنية والعالمية في مرحلة ما بعد الجائحة " خلال مشاركته أعمال الاجتماع الثاني للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز وذلك فى إطار مشاركته على رأس وفد برلماني مصري رفيع المستوى في أعمال الجمعية الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة بها، والمُنعقدة في مملكة البحرين، واشار جبالى الى أن جائحة كورونا مثلت اختباراً حقيقياً وجاداً لقيم التضامن الدولي والذي جاءت نتيجته مُخيبة للآمال مما خلف جروحاً غائرة في جسد التضامن العالمي والإنساني.

و استعرض رئيس مجلس النواب جهود الدولة المصرية في مكافحة جائحة كورونا، حيث أكد على أن الدولة المصرية لم تنظر إلى جائحة كورونا بوصفها أزمة صحية فقط، وإنما أزمة مُتعددة الأبعاد، وهو ما جعل التحرك المصري تجاهها يتسم بالشمول عبر اجراءات استهدفت امتصاص وتقليل الصدمات الناجمة عن الجائحة، مُشيراً إلى أن الرؤية المصرية لمرحلة ما بعد الجائحة ارتكزت على ضرورة وعي الدرس الناجم عن جائحة كورونا بإعادة النظر في آليات عمل النظام الدولي، خاصة المُتعلقة بالاستجابة العالمية للأزمات الطارئة وتداعياتها في ضوء ما أظهرته جائحة كورونا من خلل جسيم بمنظومة العمل الدولي المُشترك.

كما أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن حركة عدم الانحياز لديها فرصة نوعية لقيام الجهود الدولية بإعادة إحياء قيم التعايش المُشترك وإرساء نظام عالمي أكثر عدلاً يتسم بالحوكمة في إدارة مخاطره ويُعزز البنية الاقتصادية الدولية بما يُساعد الدول النامية على تجاوز الصدمات الإقتصادية الناجمة عن الأزمات العالمية.

وفي ختام كلمته، حث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب البرلمانات على صياغة مُقاربة برلمانية شاملة تتضمن سُبل إرساء العدالة في النظام العالمي خاصة فيما يتعلق بتوزيع ثمار التنمية ومعالجة كافة أوجه القصور التي أظهرتها جائحة كورونا على الصعيدين الوطني والعالمي.