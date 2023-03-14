انت الان تتابع خبر انهيار بنك "سيليكون" يتسبب بانخفاض أسعار النفط.. تراجع لأكثر من دولار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 83 سنتا، أو 1.03%، إلى 79.94 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:10 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 82 سنتا، أو 1.1%، إلى 73.98 دولار للبرميل.وهبط برنت أمس الاثنين إلى أدنى مستوياته منذ مطلع كانون الثاني بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط إلى أدنى مستوياته منذ كانون الأول.

وأثار الإغلاق المفاجئ لمجموعة إس.في.بي المالية مخاوف بشأن المخاطر التي تواجهها بنوك أخرى بسبب موجات الزيادة الحادة في أسعار الفائدة التي أقرها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على مدار العام الماضي.

