شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران يشيد بكفاءة وحرفية المرأة كونها صماما رئيسيا فى المنظومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي، الذي يوافق الثامن من شهر مارس من كل عام، وفي أجواء سادتها مشاعر المودة والشكر والتقدير، قام اليوم الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، بتكريم عدد من النماذج المشرفة من السيدات العاملات فى قطاع الطيران المدني المصري، تقديرا لما بذلوه من جهود متميزة وعمل دؤوب على المستويين العملي والأسري، وذلك بحضور لفيف من قيادات الطيران المدني والمكرمات وأسرهم.

كما تم تكريم كل من الدكتورة لميس جابر الكاتبة والأديبة المصرية القديرة، والكاتبة الصحفية نشوى الحوفي عضو المجلس القومي للمرأة، والإعلامية جاسمين طه ذكى، وذلك تقديرًا وعرفانًا بدورهن البارز والمؤثر في المجتمع المصري، ورموز مضيئة في مختلف المجالات الأدبية والإعلامية ولما قدموه من بصمات واضحة في مختلف مجالات العمل ، هذا وقد قدموا الشكر من جانبهم لوزير الطيران على هذه اللافتة الكريمة التي تعكس مدى الاهتمام بالمرأة العاملة في دفع عجلة التنمية والتقدم داخل قطاع الطيران.

وفي كلمته التي ألقاها الفريق محمد عباس وزير الطيران خلال الاحتفال، والتي أعرب خلالها عن امتنانه بتكريم هذه النماذج المشرفة داخل قطاع الطيران والرموز الإعلامية المتميزة ، كما اشار إلى الدور الكبير والفعال الذي تلعبه المرأة المصرية وما تحمله على عاتقها من مسؤوليات كبيرة نحو أسرتها وعملها ووطنها.

وقال وزير الطيران، أن المرأة هي ركيزة البناء والتنمية وصمام أمان العالم وهي وراء كل التطورات الكبيرة التي تشهدها مسيرة البناء دائما وابدا ، كما أكد أن قطاع الطيران يضم العديد من الرموز المتميزة التي تركت بصمات واضحة ومازالت تصنع تاريخًا عريقًا منذ نشآة الطيران المدني المصري حيث كانت من بينهن كابتن " لطفية النادى" أول مصرية تحصل على إجازة طيار خاص عام 1933 م وثاني مصرية على مستوى العالم تقود طائرة وكذلك كابتن عزيزة محرم أول أمرأة مصرية تتقلد منصب كبير معلمين بمصر للطيران عام1957، وهناك الكثير من السيدات المصريات اللائى أثبتن مهاراتهن وحققن حلم الطيران.

جدير بالذكر أنه قد تم عرض فيديو يبرز دور المرأة المصرية في قطاع الطيران المدني، والذي تضمن مشاهد من إقلاع رحلة لمصر للطيران يوم 8 مارس الجارى متجهه إلى اثينا وذلك بطاقم نسائي متكامل.