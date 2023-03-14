شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قتيلان و9 مصابين في حادث دهس بمقاطعة كيبك الكندية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت شرطة مقاطعة كيبيك الكندية، الثلاثاء، إن عدة أشخاص قتلوا وأصيبوا، بعضهم في حالة خطيرة، جراء حادث دهس بشاحنة صغيرة شمال شرق مونتريال.

وأكدت الشرطة الكندية، مقتل شخصين على الأقل وإصابة 9 آخرين جراء عملية الدهس بكيبيك.

وألقت الشرطة القبض على السائق، ويتم استجوابه من قبل المحققين، كما أوقفت السلطات حركة المرور في كلا الاتجاهين بمنطقة الحادث.

وذكر جيل تورميل، المتحدث باسم هيئة الصحة المحلية، أنه تم إصدار رمز برتقالي اللون في مستشفى أمكي، لأن هناك 6 ضحايا أو أكثر.

وقالت سيلفي بلانشيت عمدة منطقة أمكي، موقع الحادث،، إنها موجودة من أجل المواطنين.

وأضافت: "نعلم أنهم سيحتاجون إلى الدعم وهذا ما سنفعله في الساعات القليلة المقبلة والأيام القليلة المقبلة".

بعد نحو ساعتين من الاصطدام، قالت نائبة رئيس وزراء كيبيك، جينيفيف جيلبولت، لراديو كندا "إنه من السابق لأوانه القول ما إذا كان السائق قد أصاب المشاة عن عمد.

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء فرانسوا ليغولت على "تويتر": "إنه لأمر مروع ما حدث في أمكي. تضامني الكامل مع الضحايا وأحبائهم. شكرا لأول المستجيبين على الأرض".