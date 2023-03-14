اخبار العالم

قتيلان و9 مصابين في حادث دهس بمقاطعة كيبك الكندية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قتيلان و9 مصابين في حادث دهس بمقاطعة كيبك الكندية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت شرطة مقاطعة كيبيك الكندية، الثلاثاء، إن عدة أشخاص قتلوا وأصيبوا، بعضهم في حالة خطيرة، جراء حادث دهس بشاحنة صغيرة شمال شرق مونتريال.

وأكدت الشرطة الكندية، مقتل شخصين على الأقل وإصابة 9 آخرين جراء عملية الدهس بكيبيك.

وألقت الشرطة القبض على السائق، ويتم استجوابه من قبل المحققين، كما أوقفت السلطات حركة المرور في كلا الاتجاهين بمنطقة الحادث.

وذكر جيل تورميل، المتحدث باسم هيئة الصحة المحلية، أنه تم إصدار رمز برتقالي اللون في مستشفى أمكي، لأن هناك 6 ضحايا أو أكثر.

وقالت سيلفي بلانشيت عمدة منطقة أمكي، موقع الحادث،، إنها موجودة من أجل المواطنين.

وأضافت: "نعلم أنهم سيحتاجون إلى الدعم وهذا ما سنفعله في الساعات القليلة المقبلة والأيام القليلة المقبلة".

f89359443c.jpg

بعد نحو ساعتين من الاصطدام، قالت نائبة رئيس وزراء كيبيك، جينيفيف جيلبولت، لراديو كندا "إنه من السابق لأوانه القول ما إذا كان السائق قد أصاب المشاة عن عمد.

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء فرانسوا ليغولت على "تويتر": "إنه لأمر مروع ما حدث في أمكي. تضامني الكامل مع الضحايا وأحبائهم. شكرا لأول المستجيبين على الأرض".

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا