شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بعد وقف تنفيذ أحكام الإعدام.. المؤبد لداعشي دهس 8 بنيويورك والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قضت محكمة أمريكية، الثلاثاء، بالسجن المؤبد بحق الداعشي الأوزبكي، سيف الله سايبوف البالغ من العمر 35 عاما.

وتجنب سايبوف بذلك عقوبة الإعدام التي طالبت وزارة العدل بإنزالها بحقه، والذي لم يكن ممكنا تنفيذها، بعد أن قررت وزارة العدل الأمريكية في عام 2021 وقف تنفيذ أحكام الإعدام الفيدرالية.

وبعد أيام عدة من المداولات، أبلغت هيئة المحلفين المكونة من 12 شخصا محكمة مانهاتن الفيدرالية بأنها لم تتوصل إلى قرار بالإجماع بشأن عقوبة الإعدام وفق ما يقتضيه القانون.

ونتيجة لذلك، حُكم على سايبوف بالسجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط، وهو الخيار الآخر الوحيد الذي كان أمام هيئة المحلفين.

وكان سايبوف انطلق بشاحنة بيك-آب على طول نهر هدسون جنوبي مانهاتن، في يوم عيد الهالوين عام 2017، ودهس عددا من الأشخاص وقتل 8 بينهم 5 أرجنتينيين وبلجيكية.

وأسفر الهجوم عن حصيلة هي الأكثر دموية في نيويورك بعد اعتداءات 11أيلول/سبتمبر 2001 ووقع بعد أكثر من عام على هجوم نيس جنوبي فرنسا في 14 يوليو/تموز مخلفا 86 قتيلا وأكثر من 400 جريح.

ولم يتحدث سايبوف عن الوقائع أثناء المحاكمة التي روى خلالها أقارب الضحايا والمصابين قصتهم المأسوية.

وأكد ألكساندر لي، أحد وكلاء النيابة، أن المتهم اختار نيويورك لأنه "كان يعلم أنه سيكون هناك أشخاص كثر في الشوارع".

لكن ديفيد باتون، أحد محامي سايبوف، ذكر أن "هذا الرجل المتزوج والأب لثلاثة أطفال قد نحا نحو التطرف عبر الإنترنت."