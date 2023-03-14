شكرا لقرائتكم خبر عن 284 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات بمعهد البحوث الفلكية.. أبرزها رصد الزلازل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، 284 مليون جنيi لصالح المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية خلال العام المالي الجاري 2022/23 وذلك لتنفيذ عدد من المشروعات ، حسبما تفيد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري المُقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ).

وتشير خطة التنمية، إلى أن أبرز المشروعات المستهدفة، تتمثل في استكمال الالات والمعدات والتجهيزات والأبحاث والدراسات للشبكة القومية لرصد الزلازل، انشاء مرصد جيوفيزيائى متكامل بأبو سمبل بأسوان، ابحاث ودراسات وأعمال تمهيدية لإنشاء المرصد الفلكي الكبير.

يأتي ذلك في ضوء ما توليه حكومة الدكتور مصطفي مدبولي إهتماما بالغا بتطوير البحث العلمي، وذلك من خلال تفعيل قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وكذا دور المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.

كما تستهدف الحكومة، الانتهاء من مراكز تجميع وتصنيع الأقمار الصناعية بمدينة القضاء، وكذا الانتهاء من معهد البحوث الإلكترونية.

يأتي ذلك إلي جانب العمل علي مواصلة التوسع في الشراكات العلمية العالمية في المشاريع البحثية الممولة من جهات دولية، مثل الاتحاد الأوروبي، ومعاهد الصحة الدولية، فضلا عن استكمال مبنى معامل كلية الهندسة، و مبنى ومركز تأهيل كلية العلاج الطبيعي