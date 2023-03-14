شكرا لقرائتكم خبر عن 13 مهمة لمجلس إدارة جهاز حماية الثروة السمكية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
- إعداد خطط وبرامج أنشطة الجهاز وإجراءات تنفيذها واعتمادها .
- دراسة التشريعات والاتفاقيات المتعلقة بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واقتراح ما يراه فى شأنها .
- الموافقة على إنشاء فروع الجهاز .
- اعتماد الهيكل التنظيمى للجهاز بعد أخذ رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
- إصدار اللوائح المالية والإدارية والفنية ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالجهاز ، وذلك دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها فى الجهاز الإدارى للدولة أو أى جهة أخرى .
- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للجهاز والحسابات الختامية والقوائم المالية .
- قبول المنح والتبرعات والهبات فى مجال أنشطة الجهاز.
- الموافقة على عقد اتفاقيات القروض فى مجال تحقيق أغراض الجهاز .
- إقرار قواعد الاستعانة ببيوت الخبرة الفنية المحلية والأجنبية وتحديد المقابل أو المكافآت التى تمنح لها .
- إقرار التعاقدات والتصرفات والأعمال التى تمكن الجهاز من مزاولة نشاطه .
- النظر فيما يرى رئيس مجلس الإدارة أو المدير التنفيذى للجهاز عرضه على المجلس .
- أية موضوعات أخرى تدخل فى نطاق اختصاص الجهاز .
- إعداد تقرير سنوى يرفع إلى رئيس الجمهورية يتضمن على الأخص ما حققه الجهاز من نتائج تتعلق بأهداف هذا القانون .