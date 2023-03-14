شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة آرسنال يهاجم محمد صلاح لهذا السبب.. تفاصيل مثيرة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - وجه إيان رايت أسطورة آرسنال، انتقاد حاد للمحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، عقب هزيمة الفريق أمام بورنموث.

وكان ليفربول تعرض للهزيمة أمام نظيره بورنموث، بهدف نظيف دون رد، في منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي.

وتحدث إيان رايت في تصريحات نشرتها شبكة "hitc" الإنجليزية: أنت ترى ذلك (الأداء السيء) يحدث في خط الوسط، ثم ترى محمد صلاح يهدر ركلة جزاء بهذا الشكل.

وأشار: ليفربول يبدو وكأنه يمنح الخصم الذي يواجهه، إشارة من أجل هزيمته، هناك شيء هش للغاية يتعلق بـ ليفربول.

وتابع: لقد رأينا ما هم قادرون عليه عندما لعبوا بشكل صحيح ضد مانشستر يونايتد، لكن التساؤل الآن هو ما الذي حدث؟ لا يمكنك الانتقالمن الفوز 7-0 إلى الخسارة 1-0 بتلك السرعة، لا يمكنك فعل ذلك.

وختم: كان محمد صلاح رائعًا في مباراة مانشستر يونايتد، ثم تشاهده في هذه المباراة وهو يبدو وكأنه ظل لنفسه.