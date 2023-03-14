طرق غربية جديدة لمعاقبة روسيا

بدأت الولايات المتحدة بدفعة جديدة قوية لإلحاق الضرر بالاقتصاد الروسي، وخاصة الأوليغارشية بقصد إحباط غزو الكرملين لأوكرانيا.

بدءًا من وزارة الخزانة إلى وزارة العدل، سيركز المسؤولون الأمريكيون على الجهود المبذولة للتصفية القانونية لممتلكات الأوليغارشية الروسية، وتوسيع العقوبات المالية على أولئك الذين يسهلون التهرب من العقوبات، وسد الثغرات في القانون التي تسمح للأقلية الحاكمة باستخدام الشركات الوهمية، ويصبح التحرك من خلال النظام المالي الأمريكي. قيود اقتصادية

وذكر أندرو آدامز، الذي يرأس فريق عمل (KleptoCapture)، المصمم لفرض القيود الاقتصادية داخل الولايات المتحدة المفروضة على روسيا ومليارديراتها، أن المجموعة تعطي الأولوية لجهودها لتحديد أولئك الذين يساعدون الروس على التهرب من العقوبات وانتهاك ضوابط التصدير.

58 مليار دولار

حتى الآن، تم تجميد أصول روسية خاضعة للعقوبات بقيمة تزيد على 58 مليار دولار في جميع أنحاء العالم، وفقًا لتقرير صدر الأسبوع الماضي من وزارة الخزانة، ويشمل ذلك يختين فاخرين بقيمة 300 مليون دولار لكل منهما في سان دييغو وفيجي، وستة عقارات في نيويورك وفلوريدا بقيمة 75 مليون دولار يملكها الأوليغارش الخاضع للعقوبات.

لائحة اتهام

وبدأت الولايات المتحدة في محاولات لمعاقبة شركاء ومديري ثروات القلة - في قضية (Vekselberg)، ووجهت محكمة فيدرالية في نيويورك لائحة اتهام ضد فلاديمير فورونشينكو بعد أن ساعد في الحفاظ على ممتلكات فيكسيلبيرج، ووجهت إليه في فبراير تهمة التآمر لخرق العقوبات الأمريكية والتهرب منها، وتم تنسيق القضية من خلال مجموعة (KleptoCapture).

وقال آدامز: «أعتقد أنه يمكن أن يكون أمرًا فعالًا للغاية أن يتم معاقبة الميسرين»، واصفًا إياهم بأنهم «وسطاء محترفون في التهرب من العقوبات». مديرو الثروات

وأظهرت دراسة أجريت في فبراير بقيادة باحثين من جامعة دارتموث أن استهداف عدد قليل من مديري الثروات الرئيسيين من شأنه أن يتسبب في ضرر أكبر لروسيا أكثر من معاقبة الأوليغارشية بشكل فردي،

وستأتي المحاولات الأخرى لإلحاق الضرر بالاقتصاد الروسي من الجهود المبذولة لتصفية اليخوت والممتلكات الأخرى المملوكة لحكم القلة الروس والكرملين، وتحويلها إلى أموال لصالح أوكرانيا.

نقل الأصول

وقد طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي منذ فترة طويلة بنقل الأصول الروسية إلى أوكرانيا، وقال المسؤول السابق في إدارة بايدن، داليب سينغ، أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ في 28 فبراير، إن مصادرة الأصول المليارات من روسيا التي تحتفظ بها الولايات المتحدة «شيء يجب علينا متابعته».

واقترح سينغ على الولايات المتحدة أن «تستخدم الاحتياطيات التي جمدناها في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، وتحويلها إلى أوكرانيا والسماح لها بوضعها كضمان لجمع الأموال».

وأدار برنامج عقوبات البيت الأبيض على روسيا عندما كان مستشارًا للأمن القومي للاقتصاد الدولي.

وقال آدامز إن فريق عمل (KleptoCapture) يواصل جهوده لبيع يخوت الروس وممتلكات أخرى، على الرغم من الصعوبات القانونية لتحويل الممتلكات التي تم حظر وصول أصحابها إلى أصول مصادرة يمكن للحكومة أن تأخذها وتبيعها لصالح أوكرانيا.

وأكد أن الولايات المتحدة ستعمل في ظل سيادة القانون، مضيفًا: «جزء مما يعنيه ذلك هو أننا لن نأخذ الأصول التي لم يتم مصادرتها بالكامل من خلال الإجراءات القضائية، ونبدأ في مصادرتها دون أساس قانوني».

وأضاف أن فريق العمل قد «نجح في العمل مع الكونجرس والعمل مع الأشخاص حول السلطة التنفيذية في الحصول على إذن لتحويل بعض الأموال المصادرة إلى وزارة الخارجية».

مساعدات خارجية

وأشارت وزارة الخزانة، يوم الخميس، إلى أن الحكومة «تمهد الطريق» لـ(5.4) ملايين دولار من الأموال المحجوزة لإرسالها كمساعدات خارجية لأوكرانيا، بالإضافة إلى ذلك، يقول المسؤولون إن تعزيز القوانين التي تكون بمثابة ثغرات للمتهربين من العقوبات سيكون أيضًا أولوية عبر الإدارات الفيدرالية.

ومن المتوقع أن تقوم شبكة إنفاذ الجرائم المالية، التابعة لوزارة الخزانة، بوضع قواعد للتعامل مع استخدام سوق العقارات في الولايات المتحدة لغسيل الأموال، بما في ذلك شرط الكشف عن الملكية الحقيقية للعقار.

خطط غربية للإطاحة بالاقتصاد الروسي

فرض المزيد من العقوبات المالية على أولئك الذين يساعدون الروس على التهرب من العقوبات وانتهاك ضوابط التصدير.

استهداف عدد قليل من مديري الثروات الرئيسيين من شأنه أن يتسبب في ضرر أكبر لروسيا.

نقل الأصول والأموال المجمدة الروسية إلى أوكرانيا.