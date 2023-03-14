إضراب عشرات الآلاف من الأطباء في إنجلترا

أضرب عشرات الآلاف من الأطباء المبتدئين في جميع أنحاء إنجلترا للمطالبة بتحسين الأجور، في ثلاثة أيام من الاضطرابات واسعة النطاق في المستشفيات والعيادات الصحية الممولة من الدولة في المملكة المتحدة.

وتقول النقابة الطبية البريطانية، نقابة الأطباء، إن رواتب الأطباء المبتدئين قد انخفضت بنسبة %26 بالقيمة الحقيقية منذ عام 2008، في حين أن عبء العمل وقوائم انتظار المرضى وصلت إلى مستويات قياسية.

و إن الإرهاق وأزمة غلاء المعيشة في المملكة المتحدة تدفعان عشرات الأطباء بعيدًا عن خدمات الصحة العامة.

تغطية الخدمات

ويشكل الأطباء المبتدئون - المؤهلون في السنوات الأولى من حياتهم المهنية - %45 من إجمالي الأطباء في الخدمة الصحية الوطنية. ويعني انسحابهم أنه سيتم إلغاء العمليات والمواعيد لآلاف المرضى، وكان لا بد من تجنيد كبار الأطباء والممرضات الآخرين لتغطية خدمات الطوارئ والرعاية الحرجة وخدمات الأمومة.

وبينت النقابة أن الأطباء المؤهلين حديثًا يتقاضون 14.09 جنيهًا (17 دولارًا) في الساعة.

تأجيل المواعيد

كما نظم العاملون الصحيون الآخرون، بمن فيهم الممرضات والمسعفون، إضرابات في الأشهر الأخيرة للمطالبة بتحسين الأجور والظروف. تظهر أرقام NHS أنه تم بالفعل تأجيل أكثر من 100.000 موعد هذا الشتاء نتيجة إضراب الممرضات.

وقال ستيفن بويس، المدير الطبي لهيئة الخدمات الصحية الوطنية بإنجلترا، إن الإضراب الذي استمر 72 ساعة هذا الأسبوع من المتوقع أن يكون له التأثير الأكثر خطورة وسيؤدي إلى «اضطراب واسع النطاق».

وقال إنه من المحتمل أن يتأثر بعض رعاية مرضى السرطان، إلى جانب المواعيد الروتينية وبعض العمليات.

تطورات أخرى

يتزامن إضراب الأطباء في إنجلترا هذا الأسبوع مع إضرابات جماعية لعشرات الآلاف من المعلمين وموظفي الخدمة المدنية يوم الأربعاء، وهو اليوم الذي تكشف فيه الحكومة عن أحدث بيان للميزانية.

عرقلت موجة من الإضرابات حياة البريطانيين لأشهر، حيث طالب العمال برفع الأجور لمواكبة التضخم المتصاعد، الذي بلغ %10.1 في يناير.

ترك العشرات من العاملين في القطاع العام، بما في ذلك سائقي القطارات ومتعاملو الحقائب في المطارات وموظفو الحدود وفاحصو القيادة وسائقو الحافلات وعمال البريد، وظائفهم للمطالبة بأجور أعلى.