شكرا لقرائتكم خبر عن محمد كمال ينجح في الحصول على خصم 50% للصحفيين من رسوم المواقع الأثرية والسياحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الكاتب الصحفي محمد كمال، المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين في انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة المقرر إجراؤها يوم 17 مارس الجاري، حصوله على موافقة الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بدخول أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين المواقع الأثرية والسياحية بنصف الرسوم المقررة.

وقال كمال فى رسالة الصحفيين: "إن خدمتكم شرف لي وكنت قد قطعت عهدا على نفسي أن أواصل الجهد مستغلا ما أتيح لي من قوة في تقديم ما تستحقونه وسأواصل جهدي في ذلك العمل ما استطعت سبيلا".

وكان المرشح محمد كمال، نجح في الحصول على موافقة بالسماح لأعضاء نقابة الصحفيين وذويهم حضور أنشطة دار الأوبرا المصرية بتخفيض حدود النصف مع قبول أبنائهم في ورش مركز الإبداع لتنمية مهاراتهم الفنية بنفس التخفيضض، كما حصل على موافقة بمنح الصحفيين خصم 50 % على وسائل النقل العام داخل القاهرة الكبرى.