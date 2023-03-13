انت الان تتابع خبر المشهداني يكشف سبب عدم تشكيل مجلس الاتحاد ويعلق بشأن ديالى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كشف رئيس مجلس النواب الأسبق محمود المشهداني، الاثنين، عن السبب وراء عدم تشكيل مجلس الاتحاد في العراق، وفيما توقع اجراء الانتخابات البرلمانية نهاية عام 2024، لفت الى أن ما يحدث في ديالى صراعات عشائرية.



وقال المشهداني خلال حديثه لبرنامج "بالمختزل" الذي تبثه السومرية الفضائية، إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني كان من الوزراء النزيهين والعرب السنة يعتبرونه من الداخل ولا يحبذون من جاء الخارج وهو غير طائفي ورجل دولة".

وتساءل رئيس مجلس النواب الأسبق خلال حديثه "أين مجلس الاتحاد"، مضيفاً "لأن من وإجاباته حماية وحدة العراق".

واعتبر أن "المخطط الأمريكي جاء لتقسيم العراق ومحو العراق"، كاشفاً أن "وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ابلغ القيادات العراقية بأنه نحن نمر بمرحلة انتقالية خطيرة جداً بسبب الحرب الروسية الأوكرانية ولن نخرج من هذه المنطقة وأصبح وجودنا في العراق استراتيجي".

وبشأن تعديل قانون الانتخابات قال المشهداني، "لا يضر إلا المستقلين لا يضر التيار الصدري ولا الإطار ولا تقدم ولا عزم ولا الكرد"، مشيراً الى أن "الانتخابات البرلمانية ستجري نهاية عام 2024".

وعن ما يحدث في ديالى، قال المشهداني "ما يحدث في ديالى صراعات عشائرية ومراكز قوى معروفة"، مضيفاً "من تدخلت الدولة بقوة خفتت لكن حين تضعف الدولة يكون العكس".

وحول متى يعود زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى العملية السياسية، قال رئيس مجلس النواب الأسبق إن "الصدر عندما يشعر أن امن الوطن والمواطن يحتاجه سيرجع"، مشيراً الى أنه "يهيئ للانتخابات المقبلة والصدريين سيشاركون في الانتخابات المقبلة".

وأضاف أن "التيار الصدري لعب لعبة ذكية في الدوائر المتعددة وربما يخسر إذا بقت"، مؤكداً أن "المرجعية سابقاً ضد هذا القانون والشارع التشريني ضده أيضاً".