شكرا لقرائتكم خبر روسيا: مزاعم أوكرانيا كذبة كبيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتقدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بيانا لوزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا بأن موسكو تمانع الدخول في مفاوضات لتسوية الأزمة مع كييف، واعتبرته «كذبة كبيرة للغاية».

ووفقا لوكالة تاس الروسية للأنباء، قالت زاخاروفا «في هذه الأيام، يتشدق كوليبا ويهذي مرة أخرى، لقد وصف أولئك الإيطاليين الذين يؤيدون تسوية الصراع مع روسيا عبر المفاوضات، وليس في ساحة المعركة بالمنافقين، وفي تفسيره، لا تعني وجهة النظر تلك شيئا سوى رغبة في هزيمة بلاده وعدم وجودها».

ومضت تقول «يبدو أنه يتشارك في الرأي بأن هناك دائما مساحة للمفاوضات لكنه يرى عدم استعداد لها في روسيا كذبة كبيرة للغاية».