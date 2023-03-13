روسيا: مزاعم أوكرانيا كذبة كبيرة

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ووفقا لوكالة تاس الروسية للأنباء، قالت زاخاروفا «في هذه الأيام، يتشدق كوليبا ويهذي مرة أخرى، لقد وصف أولئك الإيطاليين الذين يؤيدون تسوية الصراع مع روسيا عبر المفاوضات، وليس في ساحة المعركة بالمنافقين، وفي تفسيره، لا تعني وجهة النظر تلك شيئا سوى رغبة في هزيمة بلاده وعدم وجودها».
ومضت تقول «يبدو أنه يتشارك في الرأي بأن هناك دائما مساحة للمفاوضات لكنه يرى عدم استعداد لها في روسيا كذبة كبيرة للغاية».
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