الرئيس الصيني: سنحول جيشنا إلى جدار من الفولاذ

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال الرئيس الصيني، شي جين بينج، «إنه يرغب في تحويل الجيش الصيني إلى جدار عظيم من الفولاذ»، جاء ذلك أثناء حديثه في اليوم الأخير من جلسات مؤتمر الشعب الوطني في دورته للعام الحالي. وأكد شي «علينا أن نعزز تحديث الدفاع الوطني والبناء العسكري بصورة شاملة، وأن نبني جيش الشعب ليكون جدارا عظيما من الفولاذ الذي يحمي بشكل فعال السيادة الوطنية والأمن ومصالح التنمية». ووافق مؤتمر الشعب هذا العام على زيادة الإنفاق العسكري بنسبة 7.2%، وهي زيادة أعلى نسبيا من الزيادة المخطط لها في مجموع النفقات.

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