الجزائر تستضيف اجتماعا لحركة عدم الانحياز

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ونوه الرئيس تبون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوغندي يوري موسيفيني، الذي يزور العاصمة الجزائر حاليا، بنتائج المباحثات التي سمحت باستعراض العديد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كما أكد دعم الجزائر لأوغندا في تحضيرها للقمة الـ19 لدول حركة عدم الانحياز التي ستحتضنها كامبالا نهاية العام الجاري، وكذلك مجموعة 77 + الصين.
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