شكرا لقرائتكم خبر إسرائيل تفرج عن شيخ الأسرى الفلسطينيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفرجت السلطات الإسرائيلية من سجونها أمس عن اللواء في السلطة الفلسطينية فؤاد الشوبكي، بعد انتهاء محكوميته البالغة 17 عاما.

وهنأ رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية بالإفراج عن الشوبكي، الذي وصفه بأنه «شيخ الأسرى»، مؤكدا على المطالبة بالإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين من سجون إسرائيل.

وحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية، جرى الإفراج عن الشوبكي (83 عاما) عبر حاجز ترقوميا العسكري في الخليل، جنوب الضفة الغربية.

كان الشوبكي الذي يشغل عضوية المجلس الثوري لحركة فتح، مسؤولا عن الإدارة المالية المركزية العسكرية في الأجهزة الأمنية الفلسطينية قبل اعتقاله في 2006.