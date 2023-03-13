شكرا لقرائتكم خبر مفاوضات الشرعية والحوثيين تقترب من إطلاق 1600 أسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتواصل لليوم الثالث على التوالي الجولة الجديدة من مفاوضات تبادل الأسرى والمحتجزين التي ترعاها الأمم المتحدة بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بين وفد الحكومة اليمنية الشرعية ووفد جماعة الحوثي في العاصمة السويسرية جنيف.

وقال مصدر حكومي، «إن الوفد الحكومي المفاوض في ملف الأسرى تبادل مع جماعة الحوثي كشوفات لـ200 أسير لدى الجانبين، خلال المشاورات التي انطلقت قبل أيام في سويسرا برعاية أممية، وأنه يتم حاليا مراجعة أسماء 100 أسير يتبعون الحكومة، و100 آخرين يتبعون جماعة الحوثي».

وأكد المصدر أن الجولة الحالية ستشهد مفاوضات ونقاشات حول الإفراج عن 800 شخص من كل طرف مما يعني الاقتراب من إطلاق 1600 أسير قبل شهر رمضان المبارك، من بينهم وزير الدفاع السابق اللواء محمود الصبيحي، والجنرال ناصر منصور هادي وعفاش طارق صالح ومحمد شقيق طارق عضو المجلس الرئاسي، ومن المفترض أن يوافق الطرفان على قوائم الأسماء بعد مراجعتها خلال أيام المفاوضات، التي ستستمر 11 يوما وفقا لما هو مقرر.

ويسود التفاؤل بأن تفضي النقاشات إلى اتفاق يقود إلى إطلاق المزيد من السجناء والمختطفين والأسرى من الجانبين، مع استمرار المخاوف لدى الجانب الحكومي من فشل الجهود لجهة التعنت الحوثي المعهود في كل جولة مفاوضات.

في غضون ذلك عقدت سلطات الحوثي بالعاصمة صنعاء، جلسة محاكمة جديدة للصحفيين المختطفين في سجونها منذ 8 سنوات، وقال فريق الدفاع عن الصحفيين المختطفين «إن المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية بالعاصمة صنعاء عقدت جلسة محاكمة جديدة بشكل مفاجئ ودون إعلان مسبق».

وأضاف الفريق «إن الجزائية المتخصصة قررت عقد جلسة أخرى اليوم الثلاثاء للصحفيين المختطفين (عبدالخالق عمران، توفيق المنصوري، حارث حميد، أكرم الوليدي)، وأصدرت المحكمة نفسها، الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، حكما بالإعدام على أربعة صحفيين في أبريل 2020، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الصحافة اليمنية».

وتزامنت جلسة محاكمة الصحفيين المختطفين مع انطلاق جولة مشاورات جديدة بين الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي الانقلابية في جنيف بشأن ملف الأسرى والمختطفين.

إلى ذلك كشفت أسرة رجل الأعمال أحمد اللهبي عن تدهور أوضاع أبنائها المختطفين في سجون ميليشيات الحوثي بصنعاء، وأن ميليشيات تواصل الابتزاز لها في ممتلكاتها.

من جهة أخرى قالت إدارة مخيمات النازحين، بمحافظة مأرب، «إن الرياح والأمطار تتسبب في تدمير مخيمات النازحين بمخيم السويداء بالقطاع الشمالي للمدينة وكذا مخيم الراك بمديرية الوادي، ونشرت الإدارة، صورا، تظهر الأضرار الناجمة عن الرياح والأمطار التي شهدتها تلك المخيمات خلال الساعات الماضية، ما أدى لتشريد آلاف الأسر النازحة».

مشاهدات يمنية:

