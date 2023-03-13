العراق يطيح بـ11 إرهابيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت القوات العراقية أمس الإطاحة بـ11 إرهابيا في محافظات بغداد وكركوك وميسان وصلاح الدين.

وذكر بيان للاستخبارات العسكرية نقلته وكالة الأنباء العراقية عن تمكن وحداتها الخاصة من نصب كمائن محكمة في مناطق متفرقة من المحافظات المذكورة، أسفرت عن إلقاء القبض على 11 إرهابيا من عصابات داعش الإرهابية.

وأضاف البيان أن الإرهابيين مطلوبون للقضاء وفق أحكام المادة 4 في قضاء الشرقاط والمجر الكبير وناحيتي الرشيد وآمرلي، وكانوا يعملون ضمن التنظيم الإجرامي بمختلف الأصناف، مشيرا إلى أن عمليات الاعتقال تمت بمتابعة دقيقة، وقد سلموا إلى الجهات التحقيقية المختصة.