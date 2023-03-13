شكرا لقرائتكم خبر العراق يطيح بـ11 إرهابيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وذكر بيان للاستخبارات العسكرية نقلته وكالة الأنباء العراقية عن تمكن وحداتها الخاصة من نصب كمائن محكمة في مناطق متفرقة من المحافظات المذكورة، أسفرت عن إلقاء القبض على 11 إرهابيا من عصابات داعش الإرهابية.
وأضاف البيان أن الإرهابيين مطلوبون للقضاء وفق أحكام المادة 4 في قضاء الشرقاط والمجر الكبير وناحيتي الرشيد وآمرلي، وكانوا يعملون ضمن التنظيم الإجرامي بمختلف الأصناف، مشيرا إلى أن عمليات الاعتقال تمت بمتابعة دقيقة، وقد سلموا إلى الجهات التحقيقية المختصة.
كانت هذه تفاصيل خبر العراق يطيح بـ11 إرهابيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.