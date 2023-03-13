حريق يجلي رئيس الصومال من مؤتمر

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وتم نقل جميع الأشخاص إلى خارج الخيمة، وأجلي الرئيس وكبار المسؤولين، بينما تفرغت السلطات الأمنية لإخماد الحريق المفاجئ.
وبعد نشوب الحريق، طلب وزير التعليم فارح شيخ عبدالقادر، أثناء البث المباشر، مغادرة الرئيس حسن شيخ محمود ونائب رئيس الوزراء صالح جامع المؤتمر.
ويعود سبب نشوب الحريق إلى تماس كهربائي، وفق مسؤولين مشاركين في المؤتمر التعليمي، بينما لم يُسفر الحادث عن إصابات.
وفور نشوب الحريق صعد وزير التعليم على منصة الخطاب ليعلن الحادث، ويطلب من الرئيس ونائب رئيس الوزراء مغادرة القاعة، إلى حين التغلب على الحريق.
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